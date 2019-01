Płyty winylowe - nośnik, który (na szczęście) znów powrócił do łask

Dla niektórych płyty winylowe wiążą się ze wspomnieniem dzieciństwa czy młodości, dla młodszych użytkowników to zupełnie nowy rozdział przygody z muzyką. Jednak niezależnie od tego, czy do winyli wracasz z sentymentu czy z ciekawości, zajrzyj do nas i zobacz, o co możesz powiększyć swoją kolekcję.